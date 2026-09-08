Хандбалната „Купа Божикови“ замина за Република Сръбска, домакините от „Локомотив“ взеха среброто

На 5 и 6 септември Горна Оряховица бе домакин на международен турнир по хандбал за момчета, родени през 2009 и 2010 година. Надпреварата събра четири отбора от България, Румъния и Република Сръбска и предложи два дни, изпълнени с оспорвани срещи и много емоции.

След изиграването на всички срещи, домакините от ХК „Локомотив“ завършиха турнира със сребърните медали, а победител в надпреварата стана тимът от Биелина, Република Сръбска. Бронзовите отличия отпътуваха за Румъния с отбора на C.S.S. 2 București. В края на турнира бяха връчени и индивидуалните награди за най-добре представилите се състезатели. Най-добър вратар е Tihu Vlad – C.S.S. 2 București, за най-добър защитник бе избран Дамян Гърбич от Биелина, голмайстор стана Мартин Веселинов от ХК „Локомотив“, а MVP на турнира е Veljko Tubić от Биелина.

Двата състезателни дни показаха много талант, желание за победа и спортсменство от младите хандбалисти. Турнирът даде възможност на момчетата да премерят сили с международни съперници и да натрупат ценен опит преди предстоящите предизвикателства през сезона.

Организатори на турнира бяха ХК „Локомотив“ и Община Горна Оряховица, с подкрепата на партньорите Димитър Ненов и „Виктория 05“, фирма „Лайтс“ и фамилия Божикови.

ХК „Локомотив“ изказва благодарност на Община Горна Оряховица, партньорите, отборите, треньорите, състезателите и всички, които допринесоха за успешното провеждане на турнира.