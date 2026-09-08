След шест сезона с екипа на ХК „Локомотив“ (Горна Оряховица), Станислав Добрев и Михаил Пенев няма да бъдат част от състава на отбора през предстоящия сезон. Двамата се присъединиха към „Локомотив“ през 2020 г. и със своя опит и присъствие на игрището имаха важна роля в израстването на отбора и развитието на младите състезатели. През тези години те помогнаха за завоюването на три шампионски титли и две Купи на България, а също така бяха част и от двете европейски участия на клуба.

Станислав носеше капитанската лента през всичките шест сезона и беше един от хората, които водеха отбора на игрището през този успешен период. Той ще остане близо до „Локомотив“ и ще продължи да помага на отбора като помощник-треньор. През предстоящия сезон двамата с Михаил ще продължат да играят хандбал като част от „Локомотив“ (Варна), който ще се състезава в „Б“ група.

“Благодарим на двамата за всичко, което дадоха на „Локомотив“ през тези шест години, за опита, помощта и приноса им към успехите на отбора. Пожелаваме им здраве и успех в следващото предизвикателство”, коментираха от ХК „Локомотив“ (Горна Оряховица).

От клуба обявиха привличането на Иван Петков. След три сезона зад граница, талантливият ляв гард се завръща в хандбалния шампион на България. Роденият през 2006 г. капитан на младежкия национален отбор натрупа ценен международен опит с екипите на TV DJK Oppum Krefeld, Германия, ASBTP Nice, Франция, HV Vallendar, Германия.

През това лято Иван добави още едно отличие към своята визитка, след като завоюва бронзовите медали с националния отбор на България U20. Сега отново ще защитава цветовете на ХК „Локомотив“ и ще бъде част от състава на шампионите през новия сезон.

Снимки: ХК “Локомотив”