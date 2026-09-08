Хор „Американски фестивални певци“ ще гостува в читалище „Надежда“

Хор „Американски фестивални певци“ (American Festival Singers) ще гостува във Велико Търново за първи път в рамките на своето турне в България и Румъния. Ансамбълът от 20 певци ще представи разнообразен репертоар от духовна музика от класически хорови произведения на Хайдн и Хендел до американски спиричуъли и госпъл. Проявата ще се състои на 14 септември от 18 ч. в читалище „Надежда“, входът е свободен.

Хорът е под диригентството на Джеймс Кнап – певец и диригент с над 20 години международен опит. Той е работил с престижни състави като хора на Виенската Държавна опера, Lyric Opera Chorus of Chicago и Chicago Symphony Chorus, a като диригент е водил хорови фестивали и майсторски класове в Европа, Северна Америка, Африка и Азия. На пианото ще акомпанира Рики Мойър. В концерта ще се включи и местният ансамбъл „Българче“ с диригент Галина Иванова. Публиката ще се наслади на вдъхновяваща среща между американската хорова музика и българския фолклор – вечер, която показва как изкуството свързва култури, традиции и хора.