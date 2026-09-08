Изгражда се ново футболно игрище в комплекс „Добри Динев” за 1,1 млн. евро

Строителството се извършва от известната софийска фирма „Ти Би Флорингс”

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВО ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ в спортния комплекс „Добри Динев” в Полски Тръмбеш. Проектът се изпълнява по договор за предоставяне на финансово подпомагане чрез директно финансиране от 21.01.2026 г., сключен между Министерство на младежта и спорта и Община Полски Тръмбеш. Стойността на проекта е 1 118 925,17 евро, от които съфинансиране от Община Полски Тръмбеш – 225 015,85 евро.

Игрището ще се простира върху площ от 7 декара с размери на терена 106,00 х 69,00 м и прозирна ограда по периферията си от метални колони и метална мрежа до височина 3,60 м и въжена мрежа от нея нагоре до височина 6,00 м. Теренът ще бъде застлан със SBR гранули и изкуствена трева върху каменна фракция, като под него ще се поставят дренажни тръби за отвеждане на дъждовните води. Ще има и скамейки за сядане на публика.

Новопроектираната сграда ще е с площ 233,28 кв. м, ще бъде оборудвана с две съблекални, две помещения с душове, фоайе, коридор, преддверие, пет тоалетни, техническо помещение, фитнес и зала за разбори.

Общината спечели проекта по национална програма за споделено финансиране на спортни обекти за 2025 г. на Министерството на младежта и спорта. Проектът за ново футболно игрище със съблекални в спортния комплекс „Добри Динев” на Община Полски Тръмбеш бе класиран на 4-то място със събрани 32,011 точки сред одобрените 34 общини в сериозна конкуренция сред 140 общини, които са участвали в тази програма.

Строителството трябва да завърши за 330 календарни дни и на терена работят 20 души. Обектът е поверен на известната софийска фирма „Ти Би Флорингс” ЕООД. Тя работи в областта на професионалния спорт и общественото строителство. Фирмата специализира в сферата на изкуствените подови покрития с най-различно приложение: спортни зали и съоръжения, стадиони, детски площадки, болници, училища, офис сгради, хотели и др. Богатата гама от настилки, които предлага, включва: изкуствени треви, ПВЦ (винилови) настилки, каучукови и епоксидни, акрилни и полиуретанови покрития.