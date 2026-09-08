Кариера „Пчелата“ отново взривява Самоводене, хората се готвят за протести

Процедурата за добив на варовици е възобновена, местните са категорично против

ЖИТЕЛИТЕ НА САМОВОДЕНЕ ОТНОВО СЕ ИЗПРАВЯТ СРЕЩУ РАЗРАБОТВАНЕТО НА КАРИЕРА „ПЧЕЛАТА“. Процедурата за реализация на инвестиционното намерение за добив на варовици беше възобновена, а местните се мобилизират, за да спрат проекта. Те са категорични, че експлоатацията на находището носи рискове за водата, природата, земеделските земи и живота в селото.

Казусът се връща на дневен ред след решение на Върховния административен съд. На 17 ноември 2025 г. магистратите отменят заповед на министъра на енергетиката, въз основа на която директорът на РИОСВ Велико Търново е спрял производството по инвестиционното предложение на „Стромат-08“ ЕООД. През юни т.г. екоинспекцията уведомява заинтересованите страни по проекта, че процедурата е възобновена.

Неочакваният за самоводчани развой обедини местната общност. Инициативният комитет „Не на кариери в Самоводене“ заедно с кметовете на селото и управниците на Хотница, Беляковец и Първомайци са внесли мотивирано становище до РИОСВ и министъра на енергетиката. С него те се обявяват категорично срещу разработването на находището.

Жители в селото изразяват опасенията си, че добивът на варовици ще навреди на водата в Самоводене. Изтъкват, че находището е само на 900 метра от каптаж „Шипка‘ и извора на река Раковина. Предупреждават, че карстовият и пропусклив характер на терена създава риск от замърсяване на подпочвените води. От „ВиК Йовковци“ също са изразили отрицателна позиция по проекта.

Местните твърдят, че разработването на кариерата ще навреди и на околната среда. Напомнят, че в района се намира защитена зона „Търновски височини“ и евентуални взривове ще нанесат щети на растителни и животински видове, както и на местообитанията им, които са под закрила на държавата.

Самоводчани изтъкват също рисковете от увреждане на земеделски земи, замърсяване на въздуха и щети по инфраструктурата, имотите и културно-историческото наследство.

„Самоводене не иска кариера. Не искаме взривове, прах, тежкотоварен трафик и риск за водата и природата. Искаме да живеем в село, в което хората могат да отглеждат децата си, да обработват земята си и да бъдат спокойни за бъдещето“, заявиха от Кметството и Инициативния комитет.

Галина ГЕОРГИЕВА