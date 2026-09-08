Четвъртодивизионният “Левски” (Лясковец) бе на крачка от втора сензация в турнира за Купата на България. След като елиминираха ОФК “Павликени” с 2:0, днес в областния финал лясковчани бяха на път да сторят същото и с “Академик” (Свищов). Домакините водеха с 2:0 до 63-ата минута, но накрая отпаднаха драматично с дузпи със 7:8.

В 16-ата минута за нарушение в наказателното поле реферът отсъди дузпа за “Левски” (Лясковец), която Даниел Димитров с удар в обратния ъгъл превърна в 1:0. Само след 9 минути стадион “Михаил Алексиев” отново изригна – след центриране отляво от фаул в разбъркването отново Даниел Димитров прати топката в мрежата – 2:0.

“Студентите” след почивката се хвърлиха да изравняват и постигнаха своето. В 63-ата минута след центриране от корнер и избита топка последва добавка на Кристиян Иванов за 2:1. Десет минути по-късно последва атака отдясно и центриране пред вратата, където топката бе засечена отново от него за 2:2. До края нови голове не паднаха и се стигна до дузпи.

Двата отбора реализираха безпогрешно първите си три удара. При четвъртата дузпа играч на “Академик” нацели гредата, но при ответното изпълнение вратарят на свищовлии спаси. Петите и шестите дузпи също бяха вкарани – 5:5. При седмата обаче “студентите” бяха точни, докато лясковчани пропуснаха и така с 5:6 и общото 7:8 “Академик” продължава напред в турнира.