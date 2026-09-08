Младо семейство организира тридневен лагер за деца в Обединение

Хрисимира и Самуил Стойкови успяха да зарадват деца в Обединение с тридневен лагер. Тя е на 21 г., а той на 26 г. и с корен от селото. Младото семейство скоро очаква първата си рожба и живее във Велико Търново.

Приключенията са проведени на детските площадки в центъра на селото и за трите дни са били посетени от 40 деца на ден, сред които и от съседните села. Храната е безплатна и обилна – пици, кебапчета, хапки, пържени картофи и естествено, много вода. Хлапета от 5 до 15 г. са участвали в тези първи дневни лагери за по няколко часа. Различни игри, оцветяване, надпревари, ръчен труд включва първият подобен лагер в общината.

„Тези лагери са изцяло от доброволци, спонсорирани от неправителствена организация. Главната част от екипа сме младежи – Станислава, на 18 г., Калина, на 19 г., аз и съпругът ми сме на 21 и 26 г., а другите са по-възрастни – жени на около 50 г. Лагерите са с цел да научим децата на християнски ценности, а именно да бъдат добри и да уважават. Ние не получаваме заплата за това, което правим. Радостта са детските усмивки и научените уроци, което е най-важното”, споделя Хрисимира.

Със Сами се запознали на обучение за хора, които имат сърце да правят това, което те се опитват да правят сега.

Според кмета на Обединение Христо Ганев трите дни на лагера през август са минали перфектно и с много веселие. Лагерът да се провежда веднъж месечно и занапред в селото, е идеята на Самуил Стойков.