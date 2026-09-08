Мъж падна от каруца и е с опасност за живота

30-годишен от Павликени е в тежко състояние, след инцидент на пътя. На 7 септември около 13,00 ч. на пътя между селата Недан и Бутово е настъпило произшествие между лек автомобил и пътно превозно средство с животинска тяга.

30-годишен мъж, управляващ каруцата внезапно паднал от нея, тя продължила движението и се блъснала в лек автомобил, управляван от 58-годишен от Павликени.

По-младият мъж е настанен за лечение във великотърновската болница с опасност за живота. Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни. Произшествието е обработено по административен ред.