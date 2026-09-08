Над 60 състезатели премериха сили в турнир по народни борби на хижа „Божур“

Над 60 състезатели от шест населени места участваха в турнира по народни борби, който се проведе на хижа „Божур“ край Горна Оряховица. Спортната проява бе организирана от СКБ „Локомотив“ със съдействието на Община Горна Оряховица.

В надпреварата се включиха представители на клубове от Горна Оряховица, Велико Търново, Севлиево, Елена, Златарица и Глоджево. На тепиха се проведоха множество оспорвани схватки, които предложиха интересни моменти за публиката.

„Публиката имаше възможността да наблюдава медалисти от републикански и балкански първенства, както и участници от европейски първенства, и това направи състезанието още по-интересно“, коментира след турнира треньорът на СКБ „Локомотив“ Николай Ганев.

Домакините се представиха с 25 състезатели, като почти всички успяха да спечелят призови места в своите категории. Класиралите се на първите три места получиха парични награди.

Специални награди бяха връчени и на тримата най-малки участници в турнира – Никола Стефанов от Севлиево, Христо Маринов и Димитър Иванов от Елена.

Победители в отделните категории

При децата в категория до 33 кг първото място спечели Момчил Драганов от Горна Оряховица. Втори остана Калоян Димитров от Горна Оряховица, а трети – Петко Стойков от Севлиево.

В категория до 35 кг златото бе за Пеньо Харизанов от Глоджево, следван от Емануил Захариев от Горна Оряховица.

При 38-килограмовите победител стана Йордан Миланов от Горна Оряховица. Втори се класира Айдън Асенов, а трети – Камен Славев, и двамата от Горна Оряховица.

В категория до 45 кг първото място зае Николай Геранлиев от Горна Оряховица. Втори е Мартин Памукчиев от Горна Оряховица, а трети – Арен Паша от Глоджево.

При 55-килограмовите деца победител е Тони Салиев от Елена. На второ място се класира Георги Василев от Златарица, а трети е Корай Хаджимехмедов от Глоджево.

В най-тежката детска категория – 75 кг, златния медал спечели Тодор Иванов от Горна Оряховица. Втори е Мартин Венков, а трети – Наско Василев, и двамата от Горна Оряховица.

При кадетите до 55 кг първенец стана Илиян Ангелов от Горна Оряховица. Втори е Кевин Салиев от Елена, а трети – Емил Стефанов от Севлиево.

В категория до 65 кг при кадетите победата бе за Дениз Ахмедов от Горна Оряховица. След него се наредиха Александър Чакалов и Костадин Суванджиев, също от Горна Оряховица.

При 75-килограмовите кадети първото място спечели Александър Димитров от Горна Оряховица. Втори е Теодор Старирадев, а трети – Станислав Дончев, и двамата представители на домакините.

В категория до 90 кг при кадетите победител е Дамян Радев от Горна Оряховица. Второто място зае Петър Мутафов, а третото – Димитър Лонгинов, и двамата от Горна Оряховица.

След успешното представяне на турнира състезателите на СКБ „Локомотив“ продължават подготовката си за предстоящото Балканско първенство в Хърватия.

Клубът ще бъде представен от четирима свои състезатели. При момчетата U15 в категория до 41 кг ще участва Мартин Попов, а при момичетата U15 – Анелия Ангелова.

При кадетите България и клубът ще бъдат представени от Илиян Ангелов в категория до 55 кг и Дениз Ахмедов в категория до 60 кг.

Успешното представяне на домакините в турнира на хижа „Божур“ е поредното доказателство за добрата работа в СКБ „Локомотив“ и развитието на младите състезатели в клуба.