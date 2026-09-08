Наградиха най-добрите майстори на градинарски чорби, словаци и румънци се включиха в кулинарния празник

В Златарица почетоха местния си специалитет

Приключи XXI кулинарен празник на градинарската чорба в Златарица. Събитието и тази година събра малки и големи от близо и далеч, които се потопиха в атмосферата на автентичните гозби, добрата музика и приповдигнатото настроение.

И този път се проведе кулинарен конкурс за най-добра градинарска чорба, а казаните закъкриха от рано в местността Черничките. Първо място заслужи готварския екип от НЧ „Балкански извори 2002“ в село Калайджии с главен готвач Галя Гавазова. Отборът на Газдите в състав Ивайло Пенчев, Емил Огнянов и Иван Палев спечели второто място, а трети се класираха готвачите от НЧ „Будители 2011“ г. в село Росно с главен готвач Дафинка Мундрева.

2 награди „Най-добре подреден битов кът“ бяха връчени по време на празника. Едното отличие беше присъдено за ЦНСТ „Вяра, Надежда, Любов“ от Златарица, а второто получиха братовчедите Стефан Първанов и Николай Недялков.

Конкурсът на кмета „Чудо невидяно с бамя“ бе спечелен от Ралица Славова от Лясковец. Любопитен факт е, че тази година емоцията от празника ще отеква и в други държави, тъй като в кулинарната надпревара се включиха участници от Румъния и Словакия.

„Благодаря на всички участници – градинари, кулинари, организатори, доброволци, служители и партньори, които вложиха труд, време и сърце, за да може този празник да се случи. Благодаря на народните представители, които уважиха Златарица и бяха наши гости“, сподели кметът на Златарица Петър Ганев.

Той благодари и на певицата Яница, която вдигна градуса на настроението, и на шеф готвача Станислав Иванов за професионализма и споделеното кулинарно майсторство.

„Огромна благодарност към нашите приятели от Румъния и Словакия! Благодаря ви, че изминахте пътя до Златарица и избрахте да бъдете част от нашия празник. Вашето присъствие беше чест и удоволствие за всички нас! Но най-голямото благодаря е към вас – жителите на Златарица! Защото именно вие сте духът на този празник“, каза още Петър Ганев.

Михаил МИХАЛЕВ