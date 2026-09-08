Наградиха регионалната организация на инвалидите във В. Търново за принос в социалното приобщаване

РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ БЕШЕ УДОСТОЕНА С ПРЕСТИЖНА НАГРАДА. Структурата получи приз на името на Красимир Коцев – почетен председател на СИБ, за принос в социалното приобщаване.

Отличието беше връчено в края на миналата седмица на председателя на регионалната организация Йотка Вълева. Самата тя пък беше избрана за член на новия Управителен съвет на съюза.

„С признателност за неуморния ви труд, благодарност за вашия принос и отдаденост в името на хората с увреждания. Благодаря на всички колеги от регион Велико Търново за свършеното през годините. Първото място е изцяло благодарение на всички вас. Горда съм, че ние в региона сме повече от приятели и винаги заедно намираме вярната пътека“, заяви Вълева.

Наградата беше връчена от новия председател на СИБ Петрана Николова и досегашния ръководител Георги Колев.

Галина ГЕОРГИЕВА