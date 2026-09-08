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ремонтирани улици
Приложение Полски Тръмбеш

Още две улици напълно ремонтирани за 730 000 евро

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Приключи реконструкцията на водопровод и изграждане на дъждовна канализация по улица “Кирил и Методий” и улица “Добруджа” в Полски Тръмбеш. Дължината на улица „Кирил и Методий“ е 420 м, а на улица”Добруджа“ 100 м.

С изпълнение на проекта са подобрени експлоатационните характеристики – носимоспособност на пътната конструкция, равност на пътната настилка и осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на хора и ППС по трасето. Подменена е тротоарната настилка, тръбите и водопроводните отклонения на съществуващия водопровод за питейна вода, минаващ по улиците. Монтирани са и 8 броя пожарни хидранти. Положена е хоризонтална маркировка и е изпълнена нова вертикална сигнализация.

Стойността на изпълнените строително-монтажни работи е 730 000 евро.

ремонтирани улици

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