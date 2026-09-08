Поликраище триумфира на Фестивала за двугласно пеене в Неделино

Женски народен хор „Росна китка“ с диригент Георги Петров и Клуб за народни хора „Жива вода“ с хореограф Цанко Михайлов постигнаха изключителен успех на юбилейното, 25-о издание на Националния фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в град Неделино.

Двата състава от село Поликраище заслужено завоюваха най-високите отличия – специалните награди на фестивала. Признанието е висока оценка за тяхното майсторство, всеотдайност и последователна работа за съхраняването и популяризирането на българския песенен и танцов фолклор.

Женски народен хор „Росна китка“ под диригентството на Георги Петров впечатли със силата и красотата на автентичното народно пеене. Изпълнението на певиците развълнува публиката и журито и показа богатството на българската фолклорна традиция.

Клуб за народни хора „Жива вода“ с хореограф Цанко Михайлов завладя фестивалната сцена с темперамент, емоция и любов към българския танц. Представянето на танцьорите донесе не само престижното отличие, но и заслужено признание за труда и постоянството на целия състав.

Успехът на „Росна китка“ и „Жива вода“ е повод за гордост за село Поликраище и за цялата община Горна Оряховица. Техните награди доказват, че когато българският фолклор се пази и предава с обич, той продължава да живее, да вълнува и да обединява поколенията.