Приключи проект за зелена енергия и мобилност за 93 000 евро

Фотоволтаична система за ЦОП и ЦСРИ и електромобил са новите придобивки за социални услуги

Приключи изпълнението на проект за зелена енергия и мобилност в Община Полски Тръмбеш.

Така ЦОП и ЦСРИ вече имат фотоволтаични системи на покрива на сградата, а за социалните дейности общината вече има електромобил. Средствата за изпълнение на инвестицията са от Механизма за възстановяване и устойчивост. Инсталираната фотоволтаична система е за собствено потребление в сградата, в която са разположени двете социални услуги – Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция. Фотоволтаична система е с общ капацитет от 30 kW (по 15 kW за всяка от двете услуги). Произведената екологична електроенергия ще покрива собствените нужди на двата центъра, което драстично ще намали разходите за ток.

За нуждите на потребителите и екипите на социалните услуги в Община Полски Тръмбеш е закупен електрически автомобил. Монтирана е и зарядна станция с мощност 22 kW.

Общата стойност на извършените разходи възлиза на 93 602,32 евро.

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност и осигуряването на устойчива мобилност на ключови социални услуги в града, които са делегирана от държавата дейност. С реализирането Община Полски Тръмбеш затвърждава ангажимента си към устойчивото развитие, енергийната ефективност и модернизирането на социалната инфраструктура, като създава по-добри условия за подкрепа и грижа за жителите на об