Пътен възел „Трапезица“ извежда 6000 автомобила дневно от старата част на Велико Търново

Слагат естакада на опасните Присовски завои

Дългоочакваният Северен пътен възел „Трапезица“ във Велико Търново е на крачка от реалното начало на строителните дейности. Очаква се през октомври Агенция „Пътна инфраструктура“ да обяви процедура за инженеринг на мащабното съоръжение, което трябва да промени организацията на движението в една от най-натоварените части на града.

Проектът се обсъжда от години, а реализацията му се очаква да има сериозен ефект върху трафика в старата част на Велико Търново. Основната цел е транзитното движение от Горна Оряховица и Арбанаси да бъде изведено извън историческия център.

По предварителни разчети новият пътен възел ще поема около 6000 автомобила дневно. Това ще намали натоварването върху съществуващата пътна инфраструктура и ще облекчи движението в района на Стария град.

Проектът вече е преминал през процедура по оценка на въздействието върху околната среда. Разгледани са три варианта за изграждането на съоръжението, като за най-подходящ е определен третият. При избора са отчетени както транспортно-експлоатационните разходи, така и безопасността на движението.

Предстоящото обявяване на процедурата за инженеринг се определя като една от най-важните стъпки към реалното изграждане на Северния пътен възел. След избора на изпълнител ще може да се премине към следващите етапи по проектирането и строителството.

ЕСТАКАДА ТРЯБВА ДА ПОДОБРИ И ПРИСОВСКИТЕ ЗАВОИ

Паралелно със Северния пътен възел се разглежда и възможността за подобряване на един от проблемните участъци по пътната мрежа около Велико Търново – Присовските завои.

Сред обсъжданите решения е изграждането на естакада, която да подобри трасето и да повиши безопасността на движението. По проекта продължават процедурите по съгласуване и оценка на бъдещото пътно съоръжение.

Реализирането на тези два проекта би имало значение не само за местния трафик, но и за преминаващите през района автомобили, като целта е движението да стане по-бързо, безопасно и предвидимо.

ПРЕДСТОИ РЕМОНТ И НА ТУНЕЛИТЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Сред обсъжданите инфраструктурни приоритети е и планираният за следващия строителен сезон ремонт на двата тунела във Велико Търново, които са част от направлението Русе – Велико Търново.

Паралелното развитие на Северния пътен възел, подобряването на Присовските завои и ремонтът на тунелите се очаква постепенно да подобрят транспортната инфраструктура в района и да създадат по-добри условия за движение.

На фона на тези проекти остава и стратегическият приоритет за изграждането на автомагистрала „Хемус“, която трябва да осигури по-добра транспортна свързаност на Северна България.

За Велико Търново обаче най-непосредственият ефект се очаква от Северния пътен възел „Трапезица“. Ако проектът бъде реализиран по план, около 6000 автомобила дневно ще могат да заобикалят старата част на града, което би донесло осезаемо облекчение за един от най-натоварените транспортни коридори в историческата столица.

С. НАЙДЕНОВ