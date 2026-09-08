С фотокапани ловят ековандали

Устройствата влязоха в действие за ограничаване на незаконните сметища в Свищов

МОБИЛНИ ФОТОКАПАНИ ВЕЧЕ БРАНЯТ ОБЩИНА СВИЩОВ ОТ НЕЗАКОННИ СМЕТИЩА И НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ. Внедряването на устройствата цели по-строг контрол срещу замърсяването на околната среда. Мярката има и превантивен характер срещу безотговорното поведение на ековандали.

От началото на септември започна разполагането на 15 мобилни фотокапана в различни части на града и в малките населени места в общината. Те работят денонощно и следят за нарушителите и всякакви противозаконни прояви.

За да се гарантира максималната им ефективност, периодично ще бъдат премествани на случаен принцип. По този начин ще успяват да покриват по-обширни територии и да обхват едновременно критични зони в общинския център и в цялата периферия на крайдунавския град.

Мярката ще помогне значително при установяването на нарушителите, които ще бъдат глобявани съгласно санкциите на действащата нормативна уредба.

Очаква се фотокапаните освен да повишават екологичната култура в общината, да спестят на местната хазна огромни суми за разчистване на незаконни сметища и ремонт на сметосъбиращи камиони, увредени от строителни отпадъци, хвърлени в контейнерите на битова смет.

Галина ГЕОРГИЕВА