Софтуерен инженер и любител фотограф е сред най-младите кадри в Общината

Пламена Трифонова е сред най-младите служители в Община Полски Тръмбеш. Сега е на 27 г., но работи в Общината от четири години като специалист в областта на информационните технологии (ИТ).

Завършила е Великотърновския университет със специалност „Софтуерно инженерство“. Още по време на обучението открива интереса си към технологиите и възможностите, които те дават за развитие и улесняване на работния процес.

Образованието й дава стабилна основа и увереност да се реализира в сферата на информационните технологии. В родния си град има възможност да прилага наученото на практика. Задълженията й са свързани основно с поддръжка на компютърна техника и системи, работа със специализирани програми и оказване на техническа помощ на колеги. Ежедневието й е динамично – често се налага да реагира бързо, да намира решения на възникнали проблеми и да съдейства за нормалното протичане на работния процес. Работата изисква отговорност, концентрация и постоянство, но същевременно носи удовлетворение. Често е човекът, към когото се обръщат при възникнали технически проблеми, и това я кара да се чувства полезна и значима част от екипа.

Работата й носи удовлетворение, защото съчетава интересите с възможността да помага на другите.

Вижда смисъл в ежедневните си задачи и се старае да дава най-доброто от себе си. Има желание да се развива в тази сфера, да надгражда знанията си и да се усъвършенства постоянно, следвайки новите технологии и тенденции. Като един от най-младите служители в администрацията, има амбицията да продължи да се развива професионално и да допринася за по-модерна и ефективна работна среда. Вярва, че с желание, постоянство и стремеж към знания човек може да постигне много.

Свободното си време обича да посвещава на фотографията – едно хоби, което й носи удоволствие и вдъхновение. Чрез обектива се опитва да уловя красотата на света – било то в природата, в хората или в малките детайли от ежедневието.