Социални асистенти вече се придвижват с нови електрически триколки

Социалните асистенти към услугата „Асистентска подкрепа“ в Сухиндол вече се придвижват с чисто нови електрически триколки. Те бяха дарени от австрийската фирма „Уаби-саби Алфа“.

Новите превозни средства са пет на брой, три от тях вече са раздадени на социалните асистенти, които ги използват по предназначение. Придвижват се с тях, за да обслужват потребителите на услугата, а преди това всички са обучени да управляват превозните средства.

По този начин ще се подобри обслужването на болни и трудноподвижни хора, тъй като асистентите ще могат да стигат по-бързо и удобно до домовете им, за да ги снабдяват с храна и лекарства.

Потребителите на услугата в общината са 10 души в надтрудоспособна възраст, които не могат да се обслужват сами. Асистентите са 3, което е крайно недостатъчно, затова от местната администрация ще кандидатстват за увеличаване на бройката. Ако това се случи, новите асистенти също ще получат електрически триколки, които да улеснят работата им.

Михаил МИХАЛЕВ