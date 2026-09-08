Сушица празнува 510-ата си годишнина, засадиха юбилеен дъб

На 5 септември 2026 г. село Сушица празнува своята 510-годишна история – повече от пет века, изпълнени с памет, традиции, труд, вяра и любов към родното място.

Тази година празникът беше двоен, защото се отбелязаха и 130 години от създаването на местното читалище „Станчо Станчев – 1896“, което съхранява поколения наред българските традиции и непреходния дух на Сушица.

За двата юбилея селото подготви богата и разнообразна програма за жители и гости. А по случай 510-годишнината бе посаден юбилеен дъб за поколенията.

На тази дата бе и традиционният Фестивал на патриотичната песен в памет на старшина І степен Димитър Атанасов Димитров (3 ноември 1943 – 6 март 1965), който спасява от гибел бойния кораб и 57 моряци с цената на живота си на 4 март 1965 г.

Сушица е от малкото села в България, които знаят точно кога започва летоброенето им, макар историята за създаване на селището да отвежда в древни епохи.

Най-ранното писмено сведение за него е от 1516 г. В османски данъчен/административен регистър селището е записано като Сушиче и е било в състава на Търновската каза в Османската империя. Жителите му са свързвани с т.нар. войнугани – специална категория християнско население с определени военни и спомагателни задължения към османската държава. През вековете Сушица се развива като земеделско и животновъдно селище. През XX век населението достига значителни размери, но впоследствие силно намалява вследствие на миграцията към градовете. Според местни публикации в миналото селото е достигало около 6000 жители, докато към 2025 г. в него са останали малко над 500 души.

В България има общо три села с името Сушица – във Великотърновско, Кюстендилско и Благоевградско.

Ана РАЙКОВСКА