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Иван Ванков
Спорт

Талант от великотърновската футболна школа с повиквателна за националния отбор

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Футболистът на “Етър ВТ” U15 Иван Ванков получи повиквателна за националния отбор на България в тази възраст. Той вече се присъедини към лагера на националния тим, където ще бъде до 10 септември.

В четвъртък България U15 ще изиграе две контролни срещи срещу състави от по-горната възраст U16. От 09:00 ч. националите ще се изправят срещу Славия U16, а от 11:00 ч. ще срещнат Септември U16.

Лагер-сборът поставя началото на работата с набор 2012 като национална селекция и ще даде възможност на треньорския щаб да се запознае отблизо с повиканите футболисти и да постави основите на работата с отбора.

Иван Ванков е син на дългогодишния бранител и капитан на “виолетовите” Росен Ванков. Той донесе и победата на „Етър ВТ“ U15 над „Марица“ (Пловдив) в поредния кръг на елитната група. Мачът на терена „Трифон Иванов“ бе оспорван, като всичко се реши след 70-ата минута. Тогава червен картон получи първо Валентин Стойчев от гостите, а две минути по-късно за нарушение го последва и Емануил Закарян. Именно от отсъдената дузпа Иван Ванков се разписа и етърци грабнаха трите точки.

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