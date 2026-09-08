В малка община асфалтират ударно, близо 40 улици стават като нови

В Сухиндол продължава асфалтирането на улици, които не са ремонтирани от десетилетия. През миналата година кметът инж. Пламен Чернев подписа споразумение за 6 млн. лв. с Министерството на регионалното развитие. С тях се обновяват 26 улици и прилежащите им тротоари. Ремонтите почти приключват, а в момента се асфалтират ударно отсечки, които не са виждали нов асфалт от много години.

Иновативно се асфалтират и тротоарите, каквато е практиката в много европейски градове. По този начин придвижването с детски колички става много по-лесно, а и поддръжката им става по-лесна.

Добрата новина е, че вече има подписан договор за ремонт на още 10 улици в Сухиндол. Контрактът е между Община Сухиндол и ДФ „Земеделие“ по „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони“. Предвидена е реконструкция на асфалтовата настилка на десетте улици, на които също ще бъдат асфалтирани и тротоарите. Стойността на проекта е малко над 1,6 млн. евро общо за улиците и тротоарите.

По думите на кмета инж. Чернев обновяването на инфраструктурата в града остава приоритет и ще продължи в бъдеще.

„Подобно мащабно преасфалтиране в Сухиндол не е имало в новата история на града и това ще подобри инфраструктурата осезаемо“, сподели инж. Чернев.

През 2023 г. в Сухиндол беше подменена асфалтовата настилка на 6 км улици по различни програми.

Михаил МИХАЛЕВ