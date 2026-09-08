Във великотърновската болница вече извършват чернодробни биопсии

Новата възможност спестява пътуване на пациенти до София и съкращава с месец чакането на диагноза

ЧЕРНОДРОБНИ БИОПСИИ ВЕЧЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“. Въвеждането на високотехнологичната процедура позволява на пациентите със съмнения за сериозни заболявания да получат навременна диагностика, без да пътуват до София и други градове. Сложната манипулация се провежда в малко клиники у нас, а в края на миналата седмица стартира прилагането й във Велико Търново.

Първата чернодробна биопсия в областната болница е направена на 78-годишна жена. При рутинно ехографско изследване лекарите от отделението открили находка, а последвалата образна диагностика им дала основание да предположат наличие на метастази в черния дроб.

Специалистите извършили преглед и на останалите органи в коремната кухина, но не установили друга находка, която да даде отговор за произхода на измененията. Това наложило вземане на тъканна проба от черния дроб за хистологично изследване.

„Процедурата е с висок профил на безопасност, когато е извършена с правилните инструменти и апаратура. Пациентката понесе абсолютно нормално процедурата и не е имала усложнения“, обясни началникът на отделението д-р Илко Костурков.

Хистологичният резултат има ключово значение за поставянето на окончателна диагноза и избора на терапия при пациенти с онкологични заболявания. Именно времето в подобни случаи е от особена важност, тъй като забавянето на диагнозата може да забави и започването на лечение.

Досега пациентите, нуждаещи се от чернодробна биопсия, бяха принудени да пътуват до други градове за манипулацията. По думите на д-р Костурков при насочването им към София чакането за процедурата и резултатите понякога може да достигне цял месец. Това е период, който при онкологично заболяване може да се окаже критичен за последващо лечение.

„Възможността тази процедура да бъде извършена тук, на място, спестява време на пациента, което е най-важното“, подчерта медикът.

Въвеждането на чернодробните биопсии във Велико Търново улеснява работата между областната болница и КОЦ в старата столица. Д-р Костурков обясни, че в отделението постъпват много пациенти без окончателно уточнена диагноза. Възможността изследването да се прави на място позволява по-бързо откриване на заболявания и съответно шанс лечението да започне без ненужно забавяне.

Галина ГЕОРГИЕВА

Д-р Илко Костурков