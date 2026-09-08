Вярвайте на вътрешния си глас

Вашият хороскоп за сряда, 9 септември

Луната е в Лъв и е в хармоничен аспект с Венера. Стегнете плановете си и ги съобразете с обстоятелствата около себе си. Денят не е никак лош и предоставя доста възможности за добра реализация в сферата на търговията и деловата област. Вярвайте във вътрешния си глас. Днес той ще ви каже накъде да се насочите.

ОВЕН

Успехът е с вас

В сутрешните часове се чувствате като блокирани от обстоятелствата, в които попадате. Не се притеснявайте, влиянието е временно и до обяд ще отшуми. Използвайте този силен ден, за да реализирате най-краткосрочните си намерения. Ще получите подкрепата от хора с добро обществено влияние. Успехът е с вас.

ТЕЛЕЦ

Заложете на сигурното

В сряда не се мислете за безусловно успешни и не предприемайте действия в сутрешните часове. Късметът е с вас, но няма да ви толерира, ако действате напук на съдбата и предприемате рискови начинания, най-вече преди обяд. Днес залагайте на сигурното и направете така, че да заздравите финансовото си състояние.

БЛИЗНАЦИ

Бягайте от заблуди

Подемът, който преживявате в момента, е причината да се почувствате прекалено знаещи, можещи и самоуверени. Тъкмо това ще обърне колата и днес можете внезапно да промените посоката си в погрешна и губеща. Бъдете внимателни, вслушвайте се във вътрешния си глас. Не позволявайте на увереността ви да ви въвлече в заблуда.

РАК

Денят е пасивен

В сряда пред вас има много възможности, но нямате физическата възможност да ги уловите и превърнете в реалност. Не се тревожете. Всичко ще си дойде на мястото. В сутрешните часове се отдайте на рутинна дейност. Не разговаряйте прекалено много с колегите си и не им споделяйте за намеренията си в следобеда. Денят е пасивен.

ЛЪВ

Сверете си часовника

Свършете всичко онова, което ви носи удовлетворение и чувство за емоционален баланс предобед. Не се залавяйте с нови ангажименти в сутрешните часове на днешния ден. Сверете часовника си с този на хората около себе си в следобедната част от деня. Вижте какво мислят, чувстват и правят другите наоколо.

ДЕВА

Не бързайте

В сряда действате непредвидено, прибързано и доста неочаквано можете да поставите едно ново и неособено благоприятно за вас начало в личния си живот. Обърнете се назад, изследвайте обстоятелствата, които стоят в близкото ви минало. Денят не е активен и няма да направите добре, ако се отдадете на действия и начала.

ВЕЗНИ

Неуместна намеса

В сряда искате да променяте не само своя живот, но и живота на всички хора около себе си. Не чувствате неудобство, когато се намесвате в правото на свободен избор на близките, колегите и приятелите си. Когато те реагират остро, тогава им се сърдите. Не сте прави, защото никой не е искал мнението ви.

СКОРПИОН

Финансови заслуги

Отдайте се на рутинните си ангажименти в предобеда и не позволявайте на никакви извънредни ситуации да разсеят вашето внимание. Не подавайте ухо за новости и не правете промени. В следобеда ви чака подем. Ще дойдат и първите финансови заслуги от добре свършената ви наскоро работа.

СТРЕЛЕЦ

Конфликти

Проблемите, предизвикани от сблъсъка на големите ви очаквания за развитие вчера, и малкото възможности ще вгорчат живота ви в сряда. Не можете да си намерите място от гняв и обвинявате всички хора около себе си, че ви ограничават и спират по пътя напред. Намерете причината за грешките първо във вас самите.

КОЗИРОГ

Ползотворен ден

В сряда нещо ви тегли напред. Сутрешните часове оставете за анализ и преценка на ситуациите. Не вземайте решения. По-голямата част от действията си насрочете за следобеда, когато късметът ви следва неотлъчно. Имате сили и енергия. Оползотворете ги. Не си лягайте рано. Възможно е да работите до късно.

ВОДОЛЕЙ

Смело напред

Ще приключите определени лични взаимоотношения с огорчение в сутрешните часове. Не се притеснявайте, скоро ще се окаже, че сте направили правилната крачка. Като цяло денят носи емоционални драми, но и доста възможности за професионална реализация. Не се отпускайте. Давайте смело напред в следобеда.

РИБИ

Груба намеса

Отвсякъде ви дават съвети и наставления. Някой се прави на по-знаещ от вас що се отнася до вашия личен живот. Бъркат ви се, без да ги питате. Освободете се от влиянието на хора, които постоянно се ровят във вашите неща и искат да ви контролират от разстояние.

Хороскоп за родените на 9 септември – Честит рожден ден! Пред вас се разгръща година на нови хоризонти и възможности да преживеете мечтано раздвижване. Не се страхувайте от промените, които ви се случват. В любовта и личните взаимоотношения ще имате добри мигове.

Тодор Емилов-Тео