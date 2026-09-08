Ясни са победителите от конкурса за фотография на фестивала „48 часа Варуша юг“

Ясни са победителите от конкурса за любители и професионалисти, които уловиха най-хубавите моменти от фестивала „48 часа Варуша юг“ в снимки. Той се проведе в три тематични категории и беше организиран съвместно с Dynaphos Photo&Video.

В категория „Арт“ първото място спечели Емил Габровски, втора се класира Ивана Игнатова, а третото място заслужи Димитър Вачев. При категория „Стрийт“ първи беше класиран Цветан Николов, второто място остана за Николай Алексиев, а трета награда получава Катрин Станева.

В третата категория „Концерт“ носител на първото място е Ивана Игнатова, втори се класира Владимир Друмев, а третото място беше присъдено на Марина Чамуркова. Наградата на публиката печели Николай Колев със 136 вота.

Конкурсът се проведе за трета поредна година и в него се включиха 27 фотографи. От Dynaphos Photo & Video са подготвили за победителите във всяка категория ваучери за покупка на стойност 100 евро за първо място, 50 евро за второ място и 25 евро за трето място. Ваучер за покупка на стойност 50 евро получава и любимата снимка на публиката.

Михаил МИХАЛЕВ