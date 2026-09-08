Йордан Свраков поема студентските столове и общежития, поставя младите хора в центъра

Йордан Свраков е новият управител на „Студентски столове и общежития“ – Велико Търново. Икономистът, предприемач и действащ независим общински съветник поема управлението на дружеството след пенсионирането на досегашния управител Иван Момински.

Свраков поема длъжността с намерението предприятието да се развива не само като администратор на общежития и студентски столове, но и като структура, която активно допринася за подобряването на условията и качеството на живот на студентите във Велико Търново.

Сред основните му приоритети ще бъдат подобряването на битовите условия в общежитията и създаването на по-добра среда за студентите и преподавателите. Наред с това новият управител поставя акцент върху развитието на студентския стол и възстановяването на доверието към него като място, предлагащо вкусна, качествена и достъпна храна.

Това има и практическо значение. За студентите добрата храна на разумна цена означава по-ниски разходи и по-лесно ежедневие. Студентският стол обаче може да бъде много повече от място за хранене.

Една от амбициозните идеи на Свраков е откриването на студентски стол в централната част на Велико Търново. Целта е той да се превърне в пространство, което събира младите хора за хранене, срещи и общуване.

Тази инициатива би могла да допринесе и за възраждането на студентските заведения в града – места, които в миналото са били важна част от обществения живот на Велико Търново и са оставили трайни спомени у поколения студенти.

Идеята е познатата атмосфера да бъде възстановена в съвременен формат. Не става дума просто за възпроизвеждане на заведения от миналото, а за създаване на нови пространства, съобразени с потребностите на днешните студенти.

Като икономист с опит в частния сектор, Свраков ще трябва да съчетае социалната функция на дружеството с необходимостта от ефективно и устойчиво управление.

Предизвикателството е значително – общежитията да предлагат по-добри условия, студентският стол да осигурява качествена храна на достъпни цени, а дружеството да развива нови възможности за студентската общност.

Амбицията е Велико Търново отново да разполага с места, които студентите да припознават като свои.

Университетският град не се състои единствено от аудитории и общежития. Той включва атмосфера, срещи, приятелства и пространства, които остават в спомените дълго след дипломирането.

Ако идеята за студентски стол в центъра на града бъде реализирана, това може да се превърне в първа стъпка към възстановяването на една позабравена, но значима част от студентския живот на Велико Търново.