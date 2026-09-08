Задържаха изпечен крадец, задигал пари и бижута от жилища

Сигнали за множество кражби на пари и златни накити от жилища в областния град са получени през август в РУ -Велико Търново. Общото между тях е, че са извършвани през почивните дни, а извършителят подбирал жилища на ниски етажи и прониквал в тях през прозорци и врати на тераси. Той наблюдавал набелязаните жилища и атакувал, когато обитателите им отсъстват. Обект на набезите му са пари и златни накити.

В резултат на много упорита работа, сложна стиковка и неколкодневно наблюдение криминалистите влезли в дирите на извършителя – 52-годишен столичанин, с множество криминални и съдебни регистрации за кражби. Със съдействието на служители от Главна дирекция “Национална полиция” и служители от ОДМВР -Велико Търново е организирана специализирана полицейска операция по задържането му, чиято реализация е изключително затруднена, поради неговата изобретателност, обиграност и предпазливост.

Въпреки това на 5 септември около 03,00 ч., благодарение на безупречната работа и професионализъм на полицейските служители, той е задържан, непосредствено след извършване на поредното посегателство.

В резултат на изключително добрата съвместна работа с Районна прокуратура -Велико Търново още същия ден е привлечен в качеството на обвиняем.

С решение на съда му е наложена мярка за неотклонение “задържане под стража”.

Работата по документиране на престъпната му дейност продължава.