Задържаха изпечен крадец, задигал пари и бижута от жилища
В резултат на много упорита работа, сложна стиковка и неколкодневно наблюдение криминалистите влезли в дирите на извършителя – 52-годишен столичанин, с множество криминални и съдебни регистрации за кражби. Със съдействието на служители от Главна дирекция “Национална полиция” и служители от ОДМВР -Велико Търново е организирана специализирана полицейска операция по задържането му, чиято реализация е изключително затруднена, поради неговата изобретателност, обиграност и предпазливост.
Въпреки това на 5 септември около 03,00 ч., благодарение на безупречната работа и професионализъм на полицейските служители, той е задържан, непосредствено след извършване на поредното посегателство.
В резултат на изключително добрата съвместна работа с Районна прокуратура -Велико Търново още същия ден е привлечен в качеството на обвиняем.
С решение на съда му е наложена мярка за неотклонение “задържане под стража”.
Работата по документиране на престъпната му дейност продължава.