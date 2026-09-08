Задържаха молдовец, помлял патрулка, ранил двама полицаи и откраднал кола при опит да осуети проверка

25-годишният беглец е задържан в Румъния

25-годишен молдовски гражданин се оказа водачът – беглец, който осуети полицейски проверки, блъсна полицейски автомобил, открадна кола и напусна пределите на страната. Той е задържан на 7 септември на територията на Република Румъния.

В нощта срещу 5 септември е получен сигнал от ОДМВР – Стара Загора за джип с чужда регистрация, чийто водач е осуетил проверка на Гранична полиция и има данни, че към момента се движи в посока Прохода на Републиката. Незабавно са сформирани екипи, които са прихванали автомобила с навлизането му на територията на ОДМВР – В. Търново и са предприети необходимите действия за принудителното му спиране.

За целта е било преустановено преминаването на случайни автомобили по трасето, с цел да се избегнат инциденти. Брандиран автомобил е препречил пътя му, в резултат на което е бил блъскан неколкократно и след като не е успял да го премести, водачът напуснал превозното средство и побягнал към близка гориста местност.

Задържана е 30-годишната му спътничка, която е молдовска гражданка. Тя е разпитана пред съдия и е освободена. Пострадали са двамата полицейски служители в блъснатия автомобил. И двамата са с леки телесни повреди.

От проведените действия по разследването е изяснено, че след като е побягнал водачът е откраднал лек автомобил и с него е влязъл на територията на Република Румъния. Благодарение на непрекъснатата и отлична координация между българските и румънски полицаи той е прихванат от румънските полицейски екипи и при опит да бъде спрян отново е изоставил автомобила и е побягнал.

В понеделник със съдействието на служители от няколко областни дирекции на територията на България и румънските им колеги, дръзкият беглец е задържан. Установено е, че е на 25 години и е молдовски гражданин, криминално проявен за документни престъпления и трафик на хора.

В РУ – В. Търново е образувано досъдебно производство – за умишлено причиняване на пътно транспортно произшествие със значителни материални щети, възпрепятстване на служебно лице да изпълни задълженията си по служба и кражба на автомобил. Работата по изясняване на престъпната му дейност продължава.

Веселина АНГЕЛОВА