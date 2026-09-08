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Започна кандидатстването по инвитро програмата на Община Велико Търново

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ДО 30 СЕПТЕМВРИ ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНВИТРО ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Желаещите следва да подават заявления в Центъра за административно обслужване, намиращ се на пл. „Майка България“ N 2. На място могат да бъдат открити необходимите документи за кандидатстване, както и на сайта на Общината.

Съгласно Правилника на местната програма за асистирана репродукция на семейство или двойка се отпускат средства в размер до 1022.58 евро на година.

Комисия, назначена със заповед на кмета на община Велико Търново, разглежда подадените заявления в едномесечен срок и взема решение, за което информира писмено кандидатите.

Тя се съставлява от 7 членове, от които трима представители на Общинска администрация и 4 общински съветници.

С право на съвещателен глас в заседанията й могат да участват и се допускат представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на репродуктивното здраве.

Списък с одобрените кандидати се публикувана на официалния сайт на Общината.

Галина ГЕОРГИЕВА

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