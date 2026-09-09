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"Браун Къп"
Спорт

“Браун Къп” събра  ориентировачи от различни поколения край хижа “Чумерна”

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Юбилейното издание на “Браун Къп” събра ориентировачи от различни поколения за три дни състезания на напълно нови райони край хижа “Чумерна”.

На около 1300 м надморска височина участниците получиха комбинация от бяла гора, сериозен релеф, камъни, баири и технични маршрути. Тридневната програма включваше две средни дистанции и финално преследване. И още предизвикателства като най-бърза финална отсечка и най-бързо перфориране, както в добрите стари времена.

В елитните групи победители станаха Светлозар Колев („Бегун“ Варна) при мъжете и Марта Русева („Трапезица 1954“ Велико Търново) при жените.

Средствата от стартовите такси на надпреварата ще бъдат вложени в създаването на нов състезателен район, съобщиха организаторите от великотърновския клуб “Браун Тим”.

А спортът и доброто настроение вървяха ръка за ръка – специален гост на състезанието беше Атанас Кателиев, победител в „Гласът на България“ и самият той ориентировач, който зарадва участниците със специален концерт.

Поздравления за СК „Браун тим“ за организацията и за 20 години, посветени на ориентирането! Благодарности и към всички участници, съдии и доброволци, които направиха юбилейното издание специално, обявиха от Федерацията по ориентиране.

 

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