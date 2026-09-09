“Браун Къп” събра ориентировачи от различни поколения край хижа “Чумерна”
Юбилейното издание на “Браун Къп” събра ориентировачи от различни поколения за три дни състезания на напълно нови райони край хижа “Чумерна”.
На около 1300 м надморска височина участниците получиха комбинация от бяла гора, сериозен релеф, камъни, баири и технични маршрути. Тридневната програма включваше две средни дистанции и финално преследване. И още предизвикателства като най-бърза финална отсечка и най-бързо перфориране, както в добрите стари времена.
В елитните групи победители станаха Светлозар Колев („Бегун“ Варна) при мъжете и Марта Русева („Трапезица 1954“ Велико Търново) при жените.
Средствата от стартовите такси на надпреварата ще бъдат вложени в създаването на нов състезателен район, съобщиха организаторите от великотърновския клуб “Браун Тим”.
А спортът и доброто настроение вървяха ръка за ръка – специален гост на състезанието беше Атанас Кателиев, победител в „Гласът на България“ и самият той ориентировач, който зарадва участниците със специален концерт.
Поздравления за СК „Браун тим“ за организацията и за 20 години, посветени на ориентирането! Благодарности и към всички участници, съдии и доброволци, които направиха юбилейното издание специално, обявиха от Федерацията по ориентиране.