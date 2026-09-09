Вашият хороскоп за четвъртък, 10 септември

Луната е в Дева и е в напрегнат аспект с Уран. Не е изключено да получите отказ от наскоро изразена молба. Не всички ще ви разбират правилно. Избягвайте важните разговори по това време.

ОВЕН

Силен напредък

Денят е благоприятен за стартиране на дела, чието начало можете успешно да поставите сега. В четвъртък цари хармония и това ви вдъхновява да дадете всичко от себе си в служебен аспект. Късмет имат всички, които се занимават с творчество, маркетинг и реклама. По-важните разговори проведете спокойно и без напрежение.

ТЕЛЕЦ

Не чакайте признание

Вие се намирате в благоприятен етап. Днес ви чака поредният успешен, но доста натоварен ден. Сутринта сте принудени да приемете няколко задължения извън традиционния си график. Ще ги свършите благополучно, но не очаквайте допълнителна похвала. Дори в следобеда някои колеги ще ви упрекнат, че се натягате на шефа.

БЛИЗНАЦИ

Не се заяждайте

Изживявате хубав етап, въпреки че днешният ден е разделен на две части. В сутрешните часове се чувствате прекрасно, в кондиция и форма. В следобеда обаче настроението ви се влошава и вие сте в състояние да се заяждате с всеки просто защото на вас нещо не ви е наред. Ще ви отбягват.

РАК

Потърсете подкрепа

За вас денят също обещава да бъде благоприятен. Намирате се в напрегнат етап, който изисква да си съберете мислите както в служебен, така и в личен план. Днес сте обградени от хора, които ще са ви от полза. Нужно е само да им споделите за притесненията си. Не се колебайте да поискате подкрепа от тях.

ЛЪВ

Вкарайте ред

Въпреки желанието ви за промени и раздвижване, в четвъртък ще ви посъветвам да не поемате рискове на работното място. Задълбочете се в рутинната си работа и направете промени в подредбата на документите. Има някои папки, които трябва да бъдат поставени на място. Вкарайте рафтовете в ред.

ДЕВА

Променяте външния вид

В четвъртък сте нервни, раздразнителни, но и значително по-продуктивни, сравнено с вчера. Това е ден на новости и мнозина от вас ще се втурнат в промени. Бъдете внимателни, не всичко трябва да променяте. Моментът е идеален за разкрасяване. Време е да направите малки корекции във външния си вид.

ВЕЗНИ

Малките неща

Днес още от сутринта се оплаквате и не си позволявате да видите колко благоприятен може да бъде днешният ден. А той наистина е такъв, особено в часовете преди обяд. Вгледайте се в малките неща, които ви се случват. Зарадвайте се на дребното добро, което хората правят за вас. Усмихнете се поне веднъж истински днес.

СКОРПИОН

Действайте сутринта

Време е да свършите по-важната част от работата си в ранните сутрешни часове, когато късметът и успехът са на ваша страна. След 11.00 часа нещата рязко се променят. Първо губите тонус и по-трудно успявате да действате, а и колеги или приятели ще ви тормозят с личните си проблеми, което сериозно товари вашата психика.

СТРЕЛЕЦ

Силна сутрин

В сутрешните часове вие поддържате добро темпо на работа и късметът ще бъде с вас. В следобеда обаче нещата рязко се променят. Вие оставате без настроение и каквото и да захванете, сякаш не спори и не спори. Оставете и не упорствайте. Приберете се по-рано вкъщи и си починете. Не влизайте в излишни конфликти.

КОЗИРОГ

Поправяте грешки

Не бива да се поддавате на емоцията, ако днес ви предстои да вземате важни решения или решения с дългосрочен характер. В сутрешните часове около вас витае добро настроение и хармония, но в следобеда ви заливат грешки и проблеми на работното място. Ще ги поправите, не се притеснявайте.

ВОДОЛЕЙ

Много дейности

Проблемите ви днес могат да дойдат от благоприятното стечение на обстоятелствата в сутрешните часове, когато имате възможност да подемете множество дейности паралелно, но не и да ги вършите успешно през целия ден. В следобеда вече усещате тежестта им, но щом вече сте ги поели – няма връщане назад.

РИБИ

Завършете започнатото

Свършете онази част от работата, която вече сте започнали, и не подемайте нови инициативи през днешния ден. Четвъртък не е сред най-натоварените, но може да се превърне в доста нервен и напрегнат, ако прекалите с амбициите и се заемете с нещо, което не сте в състояние да довършите до края на работното си време.

Хороскоп за родените на 10 септември – Честит рожден ден! Годината пред вас ще ви даде шанс да разширите хоризонтите си и да развиете важни умения. Ще имате възможност за нови контакти, които ще ви отворят врати към успешни начинания. Бъдете смели, но и разумни в решенията си. Намерете баланс между амбицията и личното щастие.

Тодор Емилов-Тео