Безплатно обучение на жестов език стартира в Горна Оряховица

Инициативата насърчава по-добрата комуникация с хора със слухови проблеми

УЧЕНИЦИ ОТ 5- ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПЪРВАТА БЕЗПЛАТНА ГРУПА за обучение на жестов език. Курсът се организира и ще се провежда в Центъра за подкрепа за личностно развитие в Горна Оряховица. Занятията ще се водят от Таня Белинова, която е дипломиран учител по жестов език и преводач на жестов език.

Обучението ще започне на 1 октомври, а в момента тече записване в центъра.

В рамките на групата децата ще имат възможност да се научат да поздравяват и общуват на жестов език, да изразяват чувства и мисли чрез жестове и да водят ежедневни разговори. Акцентът е върху практическото усвояване на езика и създаването на среда, в която децата да общуват по-уверено и свободно.

Целта на курса е учениците да бъдат запознати с основите на този тип комуникация и да насърчи по-доброто контактуване и приемането на различията.

Усвояването на жестов език носи полза и за развитието на самите обучаващи се. Той подобрява фината моторика, координацията, паметта и когнитивните способности. Освен това учи на емпатия, толерантност и социална ангажираност.

Галина ГЕОРГИЕВА