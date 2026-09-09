Социалисти и антифашисти от областта честваха 82 години от битката край село Константин. Пред паметника на загиналите и тази година се събраха хора от няколко поколения. Сред писъстващите бяха областният председател на БСП Михаил Михалев, общинският председател на социалистите в Елена Сашо Топалов, доскорошният народен представител Мариана Бояджиева, областният председател на Български антифашистки съюз Лидия Прокопова, кметът на Константин Лютви Османов, общински съветници и общественици.

За поредна година пред паметника беше и Румяна Цонева – дъщеря на убития политкомисар Пенчо Цонев – Мойсей. Тя и всички присътващи запазиха минута мълчание в знак на почит към убитите, а Сашо Топалов благодари на местната партийна организация и жителите на Константин за това, че не допускат паметникът да бъде забравен.

„Всички, които днес сте тук, записвате имената си в историята, защото през всички десетилетия не позволихте пътеките към лобните места на нашите герои да бъдат покрити с тръни. През тези години не спряхме да предупреждаваме, че фашизмът има свое съвременно измерение и отново надига глава. Затова днес изпълняваме нашия дълг да предаваме на поколенията истинската част от историята. По този начин няма да позволим тя да бъде пренаписана, а паметниците днес имат още по-голяма стойност“, каза областният председател на социалистите Михаил Михалев.

След поднасянето на цветята Певческа група „Планински бисери“ изпълни любими песни и получи аплодисментите на присъстващите.

На 1 септември 1944 година Еленската чета се изнася в източната част на Еленска околия на лагер до село Бойковци. База на четата става семейството на Никола и Велика Ганеви, които се грижат за партизаните като за свои деца. Ръководството на четата решава на 6 септември да се проведе акция в няколко села от региона. След нейния успех се решава на следващия ден да се завземе село Константин, а сутринта на 7 септември група да замине за селото и да води преговори с кмета и старшия на полицейския участък за предаване на властта.

В резултат на извършено предателство полицията е уведомена и в Константин пристига жандармерия. Полицейските части блокират селото и устройват засада. В последвалия бой четата дава седем жертви.