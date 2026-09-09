Честват рождения ден на приюта за бездомни кучета с празник в парка „Света гора“

В тържеството ще участват и четириногите обитатели на звеното

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОРГАНИЗИРА ТЪРЖЕСТВО ЗА 11-ИЯ РОЖДЕН ДЕН НА ПРИЮТА ЗА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА в Шемшево. Празникът ще се проведе на 10 септември от 15:00 ч. в парк „Света гора“.

С подкрепата на доброволци на място ще бъдат и четириногите от приюта, а за малки и големи са подготвени много игри, забавления, демонстрации и други изненади.

„Празникът е отлична възможност всеки да намери своя нов най-добър приятел и да даде дом на куче от приюта“, посочват организаторите от отдел „Екология, чистота, озеленяване“.

Приютът в Шемшево започва да пише своята история през 2015 г. Става дума за стотици опашати, които, вместо да скитат по улиците и да бродят из кофите за смет за храна, получават грижа и любов.

Макар капацитетът на приюта да е почти винаги запълнен, за всяко куче е гарантирано подходящо място за сън, питателна храна, която се дава два пъти на ден, достатъчно широк двор за игра, медицински грижи в лицензираната и оборудвана амбулатория на приюта.

В него се провежда и безплатна кастрация на дворни кучета от всички населени места от общината. Освен манипулацията за ограничаване на потомство всяко дворно куче получава безплатно ваксина срещу бяс, вътрешно обезпаразитяване, чип и паспорт, както и транспорт до амбулаторията и обратно.

Община Велико Търново и Общинският приют си сътрудничат ползотворно както с неправителствени организации, така и с доброволци по всички теми, касаещи грижата за бездомните опашати. А именно – от осигуряване на разнообразна храна, одеяла, разходки до осиновяване.

Фейсбук страницата „Осинови от Велико Търново“ пък е специално създадена, за да се насърчи намирането на дом за питомците на приюта.