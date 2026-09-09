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Четирима смели еленчани помогнаха за гасенето на пожар в Балкана

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Бързата реакция на четирима мъже от Елена помогна за предотвратяването на по-сериозна опасност при пожар, възникнал на 8 септември между селата Буйновци и Кожлювци.

Сигналът за огъня е подаден около 19,25 ч. Пожарът е възникнал в земеделска земя, намираща се между двете села и в непосредствена близост до къщите.

Сред първите, които се отправят към мястото, са Иван Малешков, Мехмед Селимов, Реджеб Хасанов и Георги Йорданов. Четиримата тръгват от Елена, достигат до пожара и се включват активно в гасенето му.

На място пристигат и огнеборците от РСПБЗН – Елена. Благодарение на своевременната намеса и съвместните усилия, пожарът е овладян и потушен, преди огънят да се разпространи към близките къщи.

Бързата реакция и самоотвержените действия на четиримата мъже предизвикаха признателност сред жителите на района.

Ана РАЙКОВСКА

 

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