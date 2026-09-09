Директорът на великотърновския театър Ганчо Ганчев представи България на световен хоров конкурс в Хонконг

Директорът на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ Ганчо Ганчев журира на Световния хоров фестивал в Хонконг. Маестро Ганчев беше единственият българин в международното жури на форума, събрал над 3000 изпълнители, близо 80 хорови състава и около 40 утвърдени специалисти от различни държави. Фестивалът превръща Хонконг в световна сцена на хоровото изкуство, обединяваща различни култури и музикални традиции. Програмата включва международен конкурс, гала- и приятелски концерти, майсторски класове, творчески ателиета и срещи с членовете на журито.

В авторитетното жури са участвали над 30 диригенти, композитори и музикални педагози от Италия, Германия, Латвия, Канада, Нова Зеландия, Мексико, Турция, Словения, Норвегия, Естония, Индонезия, Китай и др. Художествен директор на фестивала е международно признатият хоров диригент и педагог проф. Леон Тонг.

„Конкурсът обхваща две възрастови категории – детски и младежки хорове. В него участват смесени и камерни хорове, както и вокални ансамбли. Конкурсната програма включва класическа, фолклорна, съвременна, популярна и джаз музика. Допуснатите до финала състави се състезаваха за голямата награда „Хор на света“, Наградата на журито и специални отличия за диригент, интерпретация, сценично въздействие и изпълнение на фолклорна творба“, разказва маестро Ганчев. В заключителната програма са участвали някои от водещите детски и младежки хорове в света.

Особено силно впечатление на директора на великотърновския театър направила връзката между училищното образование и хоровото изкуство в Хонконг. „Много от местните училища поддържат собствени детски и младежки хорове, в които учениците се обучават системно и се подготвят за концертни изяви и международни конкурси. Неслучайно сред финалистите имаше редица училищни състави, а голямата награда „Хор на света“ спечели Ying Wa College Choir от Хонконг“, споделя маестрото.

От 2003 г. маестро Ганчев участва в организацията на Международния хоров конкурс във Варна, а от 2013 до 2025 г. е негов артистичен директор. Форумът е част от Асоциацията на организаторите на европейски хорови конкурси за Голямата награда на Европа. От 2018 до 2024 г. утвърденият диригент е заместник-председател, а от 2024 до януари 2026 г. – председател на Българския хоров съюз.

Участието в Световния хоров фестивал в Хонконг е поредно признание за професионалния авторитет на Ганчо Ганчев и за мястото на българската хорова школа на световната музикална сцена. Той е част от международно жури в Хонконг за втори път. През годините маестро Ганчев е оценявал хорови състави на форуми в Китай, Италия, Словения, Франция, Чехия, Русия, Хърватия и други държави, както и в конкурса за Голямата награда на Европа за хорово пеене.