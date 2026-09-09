Служебна победа с 3:0 бе присъдена на дублиращия отбор на “Етър ВТ“ в срещата с „Ювентус-95“ /Малчика/. Гостите не се явиха за двубоя и решението на Спортно- техническата комисия към Зоналния съвет на БФС във В. Търново е да им присъди загуба, от актива им се отнемат три точки и са глобени 310 евро. „Ювентус-95“ не изигра и първия си мач за сезона, като поиска отлагане, а този уикенд трябва да посрещне „Янтра“ /П. Тръмбеш/.

Дисциплинарната комисия към Зоналния съвет на БФС пък наказа с лишаване от домакинство за 1 среща и имуществена санкция в размер на 640 евро ОФК „Павликени“ гр. Павликени. Причината за санкцията е удар, нанесен от зрител на старши треньора на ФК „Севлиево“ Ивайло Тодоров след края на срещата между двата тима, завършила с успех на гостите с 0:1. Инцидентът е станал по време на прибирането на отборите към съблекалните. Така павликенчани ще трябва да посрещнат „Ком- Берковица“ на неутрален терен.