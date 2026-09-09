Инвеститори в соларен парк финансират ремонта на скенера на павликенската болница

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И РЕМОНТ НА КОМПЮТЪРНИЯ ТОМОГРАФ на МБАЛ Павликени предостави австрийското дружество „Уаби-саби Алфа“ ЕООД. В знак да благодарност управителят на лечебното заведение д-р Ренета Кръстева връчи благодарствен адрес на пълномощника на компанията – Веселин Стойчев.

Благополучната развръзка възстанови нормалния ритъм на работа в павликенската болница. Неволите били породени от повреда на компютърния томограф. Невъзможността уредът да се използва по предназначение довел до временно преустановяване на изследванията в сферата на образната диагностика. Това затруднило скрининга и лечението на пациентите не само от Павликени, но и от община Сухиндол. И двете населени места разчитат на клиниката като най-близкото здравно заведение.

„Уаби-саби Алфа“ ЕООД е инвеститорът, който развива проекта за голям соларен парк на територията на община Сухиндол. От дружеството веднага откликнали на необходимостта от спешен ремонт. Компанията осигурила необходимото финансиране.

След извършените ремонтни дейности компютърният томограф отново функционира и се използва за диагностика на пациентите

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: Д-р Ренета Кръстева връчи благодарствен адрес на пълномощника на „Уаби-саби Алфа“ ЕООД Веселин Стойчев.