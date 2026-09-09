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Издателството на ВТУ се включи в „Алея на книгата“ с повече от 200 заглавия

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За осма поредна година издателството на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се включи в изложението „Алея на книгата“ в София. Форумът привлече 150 издателства, които бяха разположени в 69 шатри.

На любителите на академичната литература са предложени повече от 200 заглавия на преподаватели от деветте факултета на Великотърновския университет.

Издателството на Великотърновския университет е наследник на основаната през 1971 г. печатна база, превърнала се през годините в основно университетско звено. На 20.04.1992 г. то е регистрирано в Националната ISBN агенция – София, с международен стандартен книжен номер 524. С решение на Академичния съвет през 2016 г. е създадена нова структура – Информационно-библиотечен и издателски комплекс, в която са обединени Университетската библиотека и издателството.

Издателството изпълнява програмата на университета за книгоиздаване и книгоразпространение, като обезпечава преди всичко текущия образователен процес, включва се в националния книжен пазар и публикува съвременна българска книжнина, включително художествена. От 2016 г. то добавя към своята специализация и публикуването на електронни издания.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ

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