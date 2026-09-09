Легенда на българския футбол стана учител по физическо в местно село

Легендата от САЩ’94 и бронзов медалист от Световното първенство по футбол Бончо Генчев ще води часовете по физическо възпитание и спорт в ОУ „Христо Смирненски“ в Самоводене.

Изненадващата новина зарадва деца и родители от училището, което през последните няколко години буквално се възражда, привлича повече ученици и подобрява условията в материалната база.

От ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ обявиха, че са горди от факта, че именно Бончо Генчев ще бъде техен колега.

Прочутият футболист е част от така нареченото „златно поколение“, което през 1994 г. постави на колене световния шампион Германия и достигна до полуфиналите на Мондиала. През 1992 г. Бончо Генчев става първият българин, записал участие в английската Висша лига, с екипа на „Ипсуич Таун“. През сезон 1997/98 с екипа на ЦСКА става голмайстор на първенството със 17 гола. Във всички турнири записва 20 попадения. До началото на тази година Бончо Генчев оглавяваше Зоналния съвет на БФС.

„От тази учебна година той ще има възможността да предаде на нашите ученици не само знанията си за футбола и спорта, но и опита, дисциплината, характера и ценностите, които стоят зад големите успехи“, споделиха от училището.

Михаил МИХАЛЕВ