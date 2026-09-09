На 8 септември Исторически музей – Павликени, се превърна в място за среща с живота, таланта и наследството на един от най-големите български оперни певци – Никола Гюзелев, по повод 90 години от рождението му.

Вечерта, посветена на световния бас, събра хора, за които неговото име не е просто част от историята на българското изкуство, а повод за гордост. Роден в Павликени, Гюзелев превръща гласа си в световно признание, а четката – в още един език, чрез който изразява своя необикновен талант.

Един от най-вълнуващите моменти на вечерта бе официалното откриване на паметна плоча, посветена на Никола Гюзелев, на фасадата на Исторически музей – Павликени. Плочата бе открита от Анна-Мария Гюзелева, нейната дъщеря Адрияна Гюзелева и директора на Исторически музей – Павликени Елена Чанакчиварова-Христова.

Тя обозначава мястото на постоянния кът, посветен на Никола Гюзелев. Тази плоча е обещание, че независимо как ще се променят експозициите на музея през годините, в него винаги ще има място за Никола Гюзелев – великия павликенчанин, покорил световните оперни сцени.

Така неговото присъствие няма да бъде само част от днешната експозиция, а ще остане трайно вписано в музея и в паметта на града.

Исторически музей – Павликени, получи изключително ценно дарение – три оригинални творби на Никола Гюзелев, както и две копия на едни от най-известните му портрети. Към тях бяха дарени и комплект книги и диск, посветени на големия артист.

За музея това е не просто дарение, а е част от наследството на Никола Гюзелев, която се завръща у дома. Тези произведения ще останат в Павликени и ще дадат възможност на бъдещите поколения да се докоснат до многоликия талант на човека, прославил родния си град по световните сцени.

Специална благодарност музеят отправя към БНТ за предоставения филм „Триумфи и понеделници“. Създаден с изключително внимание към детайла, филмът позволява да видим Никола Гюзелев не само като великия оперен бас, покорил световните сцени, но и като художник – другото лице на неговия необикновен творчески свят.

Павликени помни своя световен бас. И неговото място в музея е завинаги.

Ана РАЙКОВСКА