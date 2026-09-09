Чистят крепостните стени и скалния венец на Царевец

Над 40-годишните прожектори на хълма Царевец, които правят възможен уникалния за цяла Европа спектакъл „Звук и светлина“, се нуждаят от подмяна. Ремонтът и смяната са заложени в Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2026 г.

Сметките показват, че ще бъдат необходими малко над 322 000 евро. Парите обаче все още не са осигурени, тъй като сумата е поместена в графа „други“, без конкретно да е посочено как и кога ще започне подмяната. Практиката показва, че обектите, които са заложени без конкретно посочен източник на финансиране, обикновено остават „извън борда“ и се прехвърлят към следващата бюджетна година с надежда да бъдат намерени средства.

Прожекторите и осветителната система за спектакъла „Царевград Търнов – звук и светлина“ са на повече от 40 години. През десетилетията са правени различни ремонти, за да може аудио-визуалното шоу да продължи да радва гостите на града от цял свят.

Само преди няколко дни беше излъчена по-кратката първа версия на аудио-визуалната програма, но въздействаща и впечатляваща. Прожекцията бе подарък от Община Велико Търново в навечерието на Съединението.

В същото време се извършва почистване на скалния венец и около крепостните стени на АМР „Царевец“, съобщи за „Борба“ директорът на Регионалния исторически музей д-р Иван Църов. По думите му дейността е извършена на 50% и предстои още работа до края на годината. Според него след почистването крепостта и стените ще изглеждат по-величествено.

Екип „Борба“

Снимка: „Царевград Търнов“