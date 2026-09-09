Работи се по обход на Горна Оряховица за връзка с две магистрали

Проектът за обходен път на Горна Оряховица навлиза в решителната фаза за реализация, макар все още да не е осигурено финансиране. Общината обяви обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект и авторски надзор на обекта. Прогнозната стойност е 144 375 евро без ДДС. Идеята на трасето е бърза връзка с мястото край Поликраище, където ще се пресичат магистралите „Хемус“ и Русе – В. Търново – Маказа.

Северният обходен път е с обща дължина 9,3 км, като от път III – 514 до общинското трасе, свързващо селата Първомайци, Правда и Янтра, ще се прави нов участък с приблизителна дължина 4946 м. Вторият е в рамките на този общински път и е предвиден за реконструкция. Неговата дължина е 2861 м. А третият отново ще представлява ново трасе, което ще обхваща от общински път VTR – 1054 до път III – 5003 в посока Драганово с приблизителна дължина 1598 м.

В техническото задание за Северния обходен път не са включени двете кръгови кръстовища в началото и края на пътя, които са разработени в други инвестиционни проекти, но трябва да се приобщят към големия проект.

Бъдещият изпълнител трябва да предложи на възложителя най-доброто техническо решение за обходния път. За него вече има положително становище от НК „Железопътна инфраструктура“, тъй като инвестиционното намерение предвижда пресичането на Северния обходен път на Горна Оряховица с 4-та главна железопътна линия (Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Димитровград – Подкова) и проектирането трябва да се съобрази с това.

Пътят ще бъде с две ленти за движение, с острови за почивка и по него ще може да се развива скорост до 80 км в час. Той трябва да е годен за експлоатация и да поема трафика безпроблемно поне 30 години.

Ана РАЙКОВСКА