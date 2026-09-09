РЗИ кани на безплатно изследване и консултиране в акцията „Клиника на закрито“

РЗИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОРГАНИЗИРА ИНИЦИАТИВАТА „КЛИНИКА НА ЗАКРИТО“. Тя ще се проведе в Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН в сградата на инспекцията на ул. „Никола Габровски“ N 23 в старата столица.

В периода от 14 до 18 септември от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 15:00 ч. на място експертите на институцията ще провеждат информационни дискусии с преминаващи лица относно начините на предаване, симптомите и профилактиката на СПИН, сифилис, хепатит В и С и други болести.

Ще бъдат извършвани и тестове за носителство на изброените вируси.

Здравните специалисти ще консултират и за диабет.

Участниците в акцията ще имат възможност да преминат функционално изследване на дишането – спирометрия и измерване нивото на въглероден оксид в издишания въздух на пушачи.

В рамките на кампанията ще бъдат разпространени здравнообразователни материали за превенция на хроничните незаразни и заразни болести.

Галина ГЕОРГИЕВА