Шест детски отбора мерят сили за Купа “Димитър Кушев”

Шест детски отбора ще участват в осмото издание на турнира в памет на бившия футболист Димитър Кушев, загинал трагично при катастрофа с няколко свои съотборници от ОФК „Павликени“. Вече 8 години семейството и приятелите на Кушев организират в негова памет турнир за деца, който се провеждаше в Поликраище, Павликени и Горна Оряховица.

Организатор т.г. е Община Горна Оряховица, а турнирът ще бъде на 13 септември на стадион „Захарни заводи“, като началото му е от 9:00 ч. Надпреварата е на Футбол 9 и ще противопостави отборите на „Локомотив“ (ГО), „Етър ВТ“, „Ботев“ (Дебелец), „Локомотив“ (Дряново), ОФК „Павликени“ и „Левски“ (Лясковец).

Първото, третото и четвъртото издание бяха спечелени от децата на “Етър ВТ”, а второто от ОФК “Павликени”. В последните три издания победител бе „Локомотив“ (ГО).