Студенти по медицина стажуват през лятото в търновската хирургия

Бъдещите лекари се учат от д-р Николен Стойнов и екипа му

ДОБРОВОЛЕН СТАЖ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ ПРОВЕЖДАТ В МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ ЧЕТИРИМА БЪДЕЩИ ЛЕКАРИ. Студентите по медицина избраха вместо да почиват, да наградят теоретичната си подготовка с практически умения в Хирургичното отделение на клиниката. Те попиват знания и компетенции под ръководството на началника на структурата д-р Николен Стойнов и екипа му.

Сред бъдещите лекари, които дават дежурства в отделението, са Никол Любенова и Александра Димитрова. И двете са родом от Велико Търново и след края на първи курс се ориентират към областната лечебница. Никол учи в Бургаския държавен университет, а Александра – в Медицински университет – Плевен.

Бъдещите лекари усвояват някои от основните сестрински и хирургични манипулации и трупат опит в реална работна среда.

„Беше ми мечта да вляза в болница и да усетя атмосферата. Дойдох тук по мое собствено желание. Избрах хирургията, защото наистина много ми допада като специалност“, разказва Никол Любенова.

Първоначално студентките наблюдават работата на лекарите и медицинските сестри, но постепенно екипът започва да им показва и основни практически манипулации.

„Научихме се да поставяме абокати и системи, да правим превръзки. В операционната в началото само наблюдавахме, а след това ни показаха и как правилно да се подготвяме и измиваме преди операция“, допълва Никол.

Категорична е, че има огромна разлика между истинската хирургия и онова, което е вписано за нея в медицинските учебници.

За Александра Димитрова доброволчеството е възможност още в самото начало на обучението си да свърже теорията с реалните ситуации в болницата.

„За първи път в живота си имах възможността да усетя адреналина и отговорността, свързани със спасяването на човешки живот. Досега можех само да си ги представям“, споделя тя.

Именно реалната среща с пациентите и динамиката в отделението затвърждават убеждението й, че медицината е нейното призвание.

„Тук научих изключително много – от поставянето на венозни катетри до цялата динамика на работата в отделението. Борбата за човешкия живот е огромна и аз я чувствам като свое призвание“, казва студентката.

Преди да започне стажа си в хирургично отделение, Александра проявявала най-голям интерес към инвазивната кардиология. Сега обаче определено е разколебана към коя от двете специалности да се насочи.

За колектива на Хирургичното отделение присъствието на студентите не е просто възможност те да наблюдават. Лекарите се стараят да ги включват толкова навътре в работния процес, колкото позволяват знанията им на този етап от обучението.

„Предвид това, че тепърва ще бъдат втори курс и теоретично все още не са напълно подготвени, се стараем да им показваме много практически неща – сестрински манипулации, превръзки на пациенти, а при някои операции им даваме възможност и да наблюдават“, обяснява д-р Мария Росенова, лекар специализант в отделението.

Младата надежда на търновската хирургия е категорична, че подобни стажове са изключително полезни за студентите по медицина. Именно практическият досег с хирургията по време на нейното следване й помогнало да избере специалността си.

„Подкрепата към младите кадри е изключително важна. В цялата страна проблемът с недостига на специалисти е известен, при нас също има необходимост от още кадри. Затова е чудесно да виждаме такива млади хора, особено момичета, които проявяват интерес към тази прекрасна, но трудна специалност“, казва още д-р Росенова.

Никол и Александра обещават да се върнат отново в Хирургичното и благодарят на д-р Стойнов и екипа му.

Галина ГЕОРГИЕВА