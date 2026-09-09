„Визионери на регионите“ – национален конкурс, който търси хората и идеите, променящи България отвътре

Списание „Мениджър“ дава начало на националния конкурс „Визионери на регионите“, посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Конкурсът се провежда под егидата на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври.

Днес, когато устойчивото развитие все по-често започва на локално ниво, именно регионите се превръщат в двигател на икономическия растеж, социалните иновации и културното обновление. Зад този процес стоят визионери – предприемачи, активни граждани, творци и организации, които инвестират време, ресурси и енергия, за да направят средата около себе си по-добра. „Визионери на регионите“ цели да открои и даде гласност на тези примери.

Обхват

Националният конкурс „Визионери на регионите“ обхваща следните 7 региона:

Северозападен – включва областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен

– включва областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен Северен централен – включва областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра

– включва областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра Североизточен – включва областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище

– включва областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище Югозападен – Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска област

– Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска област Южен централен – включва областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково

– включва областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково Югоизточен – Бургаска, Сливенска, Ямболска и Старозагорска област

– Бургаска, Сливенска, Ямболска и Старозагорска област София-град

Пет категории, които очертават лицето на промяната

По време на официална церемония през януари 2027 ще наградим победителите в категориите, описани по-долу. Ще бъдат отличени компании и личности във всеки регион.

Бизнес визионер

Категорията търси компании, които не само постигат икономически успех, но и създават стойност за своя регион – чрез нови работни места, инвестиции, развитие на местни партньорства и въвеждане на иновации. Това са бизнеси с ясна визия за бъдещето и с реален принос към икономическото и социалното развитие на средата, в която оперират.

Социално въздействие

Фокусът пада върху инициативи и личности, които подобряват качеството на живот – чрез проекти в сферата на образованието, здравеопазването, екологията, социалните услуги или работата с уязвими групи. Отличават се онези усилия, които водят до измерима, дългосрочна промяна и ангажират общността.

Културно развитие

Категорията е посветена на хора и организации, които съхраняват и развиват културното наследство и създават нови форми на културен живот. Това са инициативи, които правят културата достъпна, обединяват общности и превръщат регионите в по-привлекателни места за живот и развитие.

Семеен бизнес

Тук се отличават компании, които съчетават традиция и предприемачески дух, като същевременно изграждат устойчив модел на развитие. Това са бизнеси, които предават знание и ценности между поколенията, инвестират в модернизация и остават дълбоко свързани със своята местна общност.

Local Hero

Категорията отдава заслужено внимание на хората, които често остават извън публичното внимание, но имат ключова роля за развитието на общността. Това са личности, които чрез своята отдаденост, смелост и грижа към другите създават реална промяна и вдъхновяват околните. В тази категория могат да кандидатстват само личности, а не компании и организации.

Какво отличава истинските визионери?

Кандидатурите ще бъдат оценявани по ясни и измерими критерии, които поставят акцент върху:

реалното въздействие върху региона и общността

устойчивостта на постигнатите резултати

иновативността и способността за развитие

ангажираността с местната среда и хората

дългосрочната визия

Целта е да бъдат отличени доказани примери за работещи решения и реален принос.

Жури

Оценката в конкурса ще се извърши от изтъкнати личности на България – хора с висока репутация и утвърдени експерти в следните сектори: икономика, бизнес, култура, социална и академична сфера. Запознайте се с членовете на журито тук.

Кандидатстване:

Конкурсът е отворен за кандидатури от всички региони на страната. В него могат да участват както компании и организации, така и индивидуални личности. Номинации могат да бъдат подавани както от самите кандидати, така и от партньори, институции, неправителствени организации или граждани, които искат да дадат гласност на значими примери.

Защо да се включите?

Участието в „Визионери на регионите“ е възможност:

да получите широк медиен отзвук и национално признание за своята работа

да разкажете своята история и да вдъхновите други

да станете част от общност от активни и мислещи хора

да покажете, че успешните модели могат да се случват извън големите центрове

Защото зад всяка развиваща се общност стои някой, който е избрал да действа.

Бъдете сред победителите в първото издание на „Визионери на регионите“! Кандидатствайте до 23 октомври безплатно тук!

С ПОДКРЕПАТА НА: Електрохолд България; Метропреклама.

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