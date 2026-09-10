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Лайънс клуб
Образование

10 деца получиха пълен комплект пособия за училище от Лайънс клуб Велико Търново Янтар

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С инициативата „С грижа за най-малките“ организацията подкрепи ученици в неравностойно положение

ДЕСЕТ ДЕЦА ОТ ОБЛАСТТА ЩЕ ЗАПОЧНАТ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА НАПЪЛНО ПОДГОТВЕНИ  БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЛАЙЪНС КЛУБ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЯНТАР. Организацията осигури за малчуганите необходимите учебни пособия и раници. Това се случи в рамките на инициативата „С грижа за най-малките“.

Дарението е подготвено специално за първия учебен ден. То включва всичко необходимо за ежедневните занятия на учениците. От клуба предоставиха тетрадки, скицници, несесери, химикали, моливи, бои, пластилин и различни материали за творчество.

Жестът е насочен към деца в неравностойно положение, определени със съдействието на Центъра за обществена подкрепа за малчугани и семейства „Светулка“, който предоставил на клуба списък с нуждаещите се.

„Инвестицията в образованието и осигуряването на равен старт за учениците е най-сигурният начин за изграждане на едно по-добро общество с интелигентни и мислещи хора. На добър час, скъпи деца! Бъдете здрави, жадни за знания и много отлични успехи през новата учебна година!“, споделят от Лайънс клуб Велико Търново Янтар.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

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