До 2 години и половина АМ „Хемус“ ще стигне до Велико Търново

Трасето на АМ Русе – Маказа остава същото

В период от 2 години и половина, максимум 3, участъкът от АМ „Хемус“ от Плевен/Ловеч през Велико Търново до Търговище ще бъде готов, а до 2030 година магистралата ще бъде построена изцяло, обяви регионалният министър Иван Шишков във Велико Търново. Той бе поканен от кмета на старата столица Даниел Панов на среща с 20-те кметове и зам.-кметове на общините, през които минава аутобанът, а инициативата е обща между кметовете и регионалното министерство. В нея се включиха областният управител Марин Богомилов и членът на УС на АПИ Венцислав Ангелов.

Всички кметове се обединиха около тезата, че магистрала „Хемус“ трябва да продължи да се строи сега и веднага, макар и по старите процедури.

Министър Шишков припомни, че всички договори за строителство и проектиране в този участък са направени през 2018 и 2019 г. Раздадени са авансови плащания, а тя дори не се строи.

„Това, което нас ни притеснява като правителството, е юридическото наследство. Направихме тази среща, защото, когато се отнася за един „измъчен обект“ и засяга пряко над 1,2 млн. жители в България, трябваше да чуем кметовете. Дали е по-важно да строим сега и веднага и да направим анекс, или да прекратяваме договорите с всички рискове и загуби на държавата откъм средства и време. Получихме ясна подкрепа от всички кметове, които поискаха строителството да продължи сега и веднага. Което означава, че ще правим анекси към договорите и ще продължим да я строим, както сме я наследили юридически, без значение чии са фирмите. Аз смятам, че това не е просто позиция на кметовете, а на населението по тези места.

Фирмите обаче ще трябва да докажат на цялото българско общество, че са истински строители. А когато сключим нови споразумения по нови и съвсем ясни правила, и контролът ще бъде различен. Тези, които ще възразят, че искаме да строим отново с тези фирми, не значи, че го мислят, а че искат да саботират процеса за Северна България. Ние няма да си го позволим“, каза министър Шишков.

През следващите няколко седмици ще бъдат финализирани преговорите със строителния бранш и така регионалното министерство ще се постарае да върне строителите на обектите.

7 лот ще бъде препроектиран и до една година строителите ще влязат в обекта.

По нов начин ще става и плащането на строителството от страна на държавата. Тъй като държавният бюджет няма особено големи възможности в момента, в договорите със строителния бранш ще бъде заложено да построи магистралата за обявения срок от 3 години, но най-вероятно ще си получава парите по-нататък във времето. Вече няма да се плащат аванси, първо ще строят за изплатеното в аванс, но непостроено. В следващите три години строителните фирми няма да могат да получат цялото финансиране. Това е гаранция и за контрол на качеството

МАГИСТРАЛАТА ОТ РУСЕ КЪМ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Арх. Иван Шишков коментира и строителството на магистралата от Русе до Маказа, която е част от международен транспортен коридор. Първите два участъка се строят, но от обхода на Бяла до Велико Търново не е предприето нищо.

Новото е, че до 20 дни предстои възлагане на ПУП за участъка до старата столица, с което ще бъде затворена процедурата за ОВОС. Трасето няма да бъде променяно до малко след Велико Търново, ще се работи по избраното вече. „Това означава, че не просто Северът не е забравен, а ще бъде компенсиран и в следващите години транспортната свързаност между Северна и Южна България ще бъде факт“, заяви регионалният министър.

В рамките на половин година трябва да е одобрен ПУП, по който след това да започнат отчуждителните процедури по трасето от обхода на Бяла до Велико Търново.

Безхаберието по отношението на проектирането стига до там, че за връзката между АМ „Хемус“ и Русе – Велико Търново няма проектиран пътен възел. Така че, предстои това, като пътният възел ще бъде в рамките на „Хемус“, защото тя ще се построи значително по-бързо.

Тъй като първите два лота са с европейско финансиране, третият най-вероятно ще се строи на концесия, включително и до Маказа.

Строителството на Северния пътен възел „Трапезица“ ще бъде подкрепено финансово от държавата, сега през октомври ще бъде обявена обществена поръчка за изпълнител. А догодина – и за тунелите край Велико Търново.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката