Бъдещето на родния футбол бе на “Ивайло” днес. Стадионът на Старата столица бе арена на Детския футболен турнир “Трифон Иванов” – традиция за Велико Търново, която показва колко силна и жива е паметта за Железния защитник.

Десетото издание на надпреварата бе спечелено от децата на “Левски” /София/, а примерът, футболният път и успехите на Трифон Иванов продължават да вдъхновяват талантите на българския футбол. Както миналата година, така и сега дузпи решиха финала на турнира, индивидуалната награда “Трифон Иванов” пък заслужи Никола Шандурков от “Левски”!

След мачовете в предварителните групи до спора за трофея достигнаха отборите на ЦСКА и “Левски”. Още при първата си атака “червените” спечелиха дузпа, но я пропуснаха и почивката дойде при 0:0. След нея малките “армейци” поведоха с 1:0, но “сините” им съперници реагираха светкавично и изравниха- 1:1. Точни бяха Християн Ковачев и Кристиян Андреев.

При ударите от бялата точка за определяне на краен победител по- точни бяха момчетата от “Левски” и след 2:3, общ резултат 3:4 заслужиха трофея, който им бе връчен от заместник- кмета Георги Недев.

На трето място се подреди тимът на “Локомотив” /Г. Оряховица/ след 3:0 срещу “Етър ВТ”, а за пето- шесто място “Лудогорец” победи “Левски” /Лясковец/ с 10:0.

Всички участвали деца, родени през 2014 година, получиха златни медали с логото на турнира, първите три отбора си тръгнаха с купите, а за четвърто, пето и шесто място имаше топки.

Отличията връчваха още футболните легенди Бончо Генчев и Илиян Киряков, шефът на Зоналния съвет Камен Алексиев, председателят на Спортно- техническата комисия Герги Бижев и спортният експерт в Община В. Търново Георги Давидов. Дъщерята на Трифон Иванов Марина поздрави младите футболисти, като им пожела един ден да играят за Бългаия на световни и европейски първенства, но и по- важното да стана добри хора, след което награди Никола Шандурков от “Левски” със специалния приз “Трифон Иванов”. Съорганизаторите на проявата Община В. Търново, Зоналния съвет на БФС и ОП „Спортни имоти и прояви“ се постараха футболните таланти да играят при отлични условия, осигурени бяха минерална вода, обяд и почивка.

Всички срещи бяха ръководени от реферите Ивайло Бижев и Антон Христов, които заслужиха много добри думи за представянето си…