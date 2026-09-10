Празник на добротата събира приемни семейства и деца в Ксилифор

„Първа помощ за сърцето на дете – празник на добротата и споделените усмивки“ събира приемни семейства от област Велико Търново и деца в Ксилифор на 10 септември. Организатори са Община Велико Търново и Дирекция „Социални политики, здравеопазване, транспорт“.

Откриването е в 10.00 часа с презентация на изложба от художествени произведения на децата. Рисунки, изработени от тях, ще бъдат окачени сред природата, превръщайки парк „Ксилифор“ в жива артгалерия. Предвидени са грамоти и медали. Изложбата включва 14 рисунки на деца, настанени в приемни семейства от област Велико Търново.

В 10.45 ч. децата ще имат възможност да изявят своя певчески, танцувален, артистичен или друг талант. 12 вече са изявили желание да се качат на сцената на „Микрофонът е ваш“.

От 11.45 часа до 12.30 часа следват „Игри без граници“, които включват семейни щафети, игри и забавни предизвикателства, които обединяват малки и големи. Участниците ще опитат късмета си в „Бързи и сръчни“, „Пази балона” и „Познай текста и го изпей“.

Празникът приключва в 12.30 ч. със заключителни слова и получаване на пакет с лакомства за всички деца.

Михаил МИХАЛЕВ